Dolum tesisinde kahreden patlama: 2 ölü 2 yaralı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Patlamanın ardından yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangından etkilenen 2 kişi, Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 KİŞİDEN ACI HABER

Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarla alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

Ekipler tarafından tesiste yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemede, cesetlerin işçi Servet Ekiz (45) ve tesis sahibi, 2 çocuk babası Nazif Kavas (55) olduğu belirlendi.

Yangın nedeniyle tesisin yanı sıra 3 otomobilde hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının yapıldığı tesis, dronla görüntülendi.