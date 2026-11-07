Doluluk oranı yüzde 61’e çıktı... Son 10 yılın rekoru

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim’de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim’de etkisini artırıp sonraki günlerde devam eden yağışlar barajlarda su seviyesini artırdı. Yağışların etkisini artırdığı 14 Ekim’de yüzde 38.06 olan barajların ortalama doluluk oranı 23 günde 23.44 puan artarak dün sabah itibarıyla yüzde 61.5 olarak kaydedildi. Barajların doluluk oranları Istrancalar’da yüzde 98.04, Terkos’ta yüzde 50.45, Sazlıdere’de yüzde 40.75, Alibey’de yüzde 79.68, Büyükçekmece’de yüzde 39.81, Ömerli’de yüzde 83.11, Darlık’ta yüzde 95.19, Elmalı’da yüzde 80.84, Pabuçdere’de yüzde 7.74 ve Kazandere’de yüzde 11.55 olarak ölçüldü. Son 10 yılda en yüksek doluluk oranı 2017’de yüzde 56.21 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl aynı dönemde ise yüzde 22.19’du. Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 985.54 kilogram olarak aynı tarihteki son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.