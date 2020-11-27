Doluluk oranı korkuttu... Yoğun bakıma ek yatak

Türkiye’de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60’ının devlet hastanelerinde, yüzde 40’ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar, bazı şehirlerde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77’lere ulaşmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı.

ÖZEL HASTANELERE

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım günü tüm illere gönderilen genelgede, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi.