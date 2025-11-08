×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dolu yağışı bastırdı her yer beyaza büründü! 'Yollar kar gibi dolu kaplandı'

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Yağışlı Hava#Dolu Yağışı
Dolu yağışı bastırdı her yer beyaza büründü Yollar kar gibi dolu kaplandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 12:50

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Haberin Devamı

Yoğun dolu yağışı sonrasında yollar ve yeşil alanlar tamamen beyaza bürünerek adeta kış mevsimini yaşattı. Vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Dolu yağışının en etkili olduğu bölgelerden biri de Tavşanlı-Kütahya karayolu oldu. Karayolunun Çobanköy, Örenköy ve Köprüören mevkileri, yağan dolunun kalın tabakasıyla kaplanarak sanki kar yağmış gibi bir görüntü oluşturdu. Yağış nedeniyle karayolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan, dolu yağışı ile eş zamanlı olarak gökyüzünde sık sık çakan ve yeri göğü aydınlatan şimşekler ve yıldırım düşmeleri ise adeta bir görsel şova dönüştü.

Dolu yağışı bastırdı her yer beyaza büründü Yollar kar gibi dolu kaplandı

"YOLLAR KAR GİBİ DOLU KAPLANDI"

Haberin Devamı

Uzun yol şoförlerinden Kadir Dönmez, yolculuk sırasında karşılaştıkları manzaranın şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Dönmez, "Yağış çok şiddetliydi. Aracımızın şükür ki geçtiğimiz hafta lastiklerini kışlık yaptık. Yollar kar gibi dolu kaplandı. Kışlık lastiklerimiz sayesinde bir sıkıntı yaşamadan bu mevkileri geçebildik" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Yağışlı Hava#Dolu Yağışı

BAKMADAN GEÇME!