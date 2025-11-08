Dolu yağışı bastırdı her yer beyaza büründü! 'Yollar kar gibi dolu kaplandı'

Haberin Devamı

Yoğun dolu yağışı sonrasında yollar ve yeşil alanlar tamamen beyaza bürünerek adeta kış mevsimini yaşattı. Vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Dolu yağışının en etkili olduğu bölgelerden biri de Tavşanlı-Kütahya karayolu oldu. Karayolunun Çobanköy, Örenköy ve Köprüören mevkileri, yağan dolunun kalın tabakasıyla kaplanarak sanki kar yağmış gibi bir görüntü oluşturdu. Yağış nedeniyle karayolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan, dolu yağışı ile eş zamanlı olarak gökyüzünde sık sık çakan ve yeri göğü aydınlatan şimşekler ve yıldırım düşmeleri ise adeta bir görsel şova dönüştü.

Haberin Devamı

Uzun yol şoförlerinden Kadir Dönmez, yolculuk sırasında karşılaştıkları manzaranın şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

Dönmez, "Yağış çok şiddetliydi. Aracımızın şükür ki geçtiğimiz hafta lastiklerini kışlık yaptık. Yollar kar gibi dolu kaplandı. Kışlık lastiklerimiz sayesinde bir sıkıntı yaşamadan bu mevkileri geçebildik" ifadelerini kullandı.