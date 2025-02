Dolmabahçe’ye Rusya’dan konuk

Haberin Devamı

Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ŞANTİYE ZİYARETİ

Erdoğan, bu görüşme öncesinde Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Başakşehir’e geçen Erdoğan, şantiyedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

ERBAKAN PAYLAŞIMI

Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 14. yılı için de sosyal medyadan bir anma mesajı yayımlayan Erdoğan, “Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu, 54’üncü Hükûmetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14’üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin” ifadelerini kullandı. Erdoğan dün, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

FESİH ÇAĞRISINA DÜNYADAN OLUMLU TEPKİ GELDİ

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini fesih etmesi çağrısına dünyadan ilk tepkiler olumlu oldu. ABD’den ilk tepki Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes’dan geldi. Sözcü soru üzerine, “Bu önemli bir gelişme ve umarız ki Türk müttefiklerimizi ABD’nin Suriye’deki IŞİD karşıtı ortakları hakkında yatıştırmaya yardımcı olur” dedi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit ise Başbakan Scholz’un, Öcalan’ın çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric ise “Genel Sekreter bu önemli gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor” diyerek, “Bu çatışmanın çözümüne yol açacak bir umut ışığını temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA RUS-ABD ZİRVESİ: 6.5 SAATLİK ‘TOP SECRET’ TOPLANTI

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere dün İstanbul’da masaya oturdu. ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan toplantı, yaklaşık 6.5 saat sürdü.

ABD ve Rusya arasındaki büyükelçilik faaliyetlerine dair konuların ele alındığı görüşme, Arnavutköy’deki ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında dün 09.50’de başladı ve 16.20’de sona erdi. 6.5 saatlik görüşmenin ardından Rus heyeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansından ayrılırken, görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün yaptığı açıklamada, “Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul’da yapılacak” ifadesini kullanmıştı.

İLK TEMAS RİYAD’DAYDI

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve Ukrayna’daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda “muhtemelen” Suudi Arabistan’da görüşeceğini açıklamıştı.

TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİ

Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve ABD heyetlerinin görüşmesinde “Birçok rahatsızlığı çözmenin yollarının aranacağını” belirterek, “Bu toplantının, farklılıkların üstesinden gelmemize ve güven artırıcı önlemleri güçlendirmemize, bizi daha da yaklaştıracak bir dizi uzman istişaresinin ilki olmasını bekliyoruz” mesajını paylaşmıştı.

İLK AÇIKLAMA PUTİN’DEN: ‘İSTANBUL MASASI’ UMUT VERİCİ

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmelerin ilişkilerin yeniden tesisi için umut verdiğini söyledi: “Dünya hızlı bir şekilde değişiyor. ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vaat ediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, sistemik ve stratejik sorunları kademeli çözmek için işbirliğine yönelik karşılıklı niyet var. Temasların yeniden başlamasından herkesin memnun olmadığının farkındayız. Batılı seçkinler, dünyadaki istikrarsızlığı sürdürmeye kararlı ve Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu bozmaya çalışacaklar. Rusya diplomasiyi ve güvenlik servislerini kullanarak bu girişimleri önlemek zorunda. ABD’deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor. Rusya, Ukrayna krizini barışçıl bir şekilde çözmeyi asla reddetmedi.”

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

- Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile ortak basın toplantısı düzenleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, “Ortaya konulmuş olan barış iradesinin ya da temennilerinin biz de olumlu olduğu kanaatindeyiz ve sonuna kadar bu barışın temin edilebilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Arabuluculuk dahil her türlü müzakerede kolaylaştırıcı unsur olmaya hazırız” dedi. Matviyenko da özetle şu mesajları verdi: “Türkiye ile çok yönlü işbirliğimiz var. Bu işbirliği her iki ülke halkının da hayrınadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye yönetimine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümünden yanalar. Bunun için ciddi adımlar atılıyor.”

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: TÜRKİYESİZ GÜVENLİK MİMARİSİ OLMAZ

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hasani ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek “Umarız ateşkese varılır” ifadesini kullanan Fidan, özetle şunları söyledi: “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gündemimizdeydi. Savaşın müzakereler yoluyla kalıcı ve adil bir biçimde sonlandırılması için hareket ediyoruz. Gazze’de de ateşkesin kalıcı hale gelmesi son derece önemlidir. Türkiye olarak dosya hazırladık ve Uluslararası Adalet Divanı’na sunuyoruz. Dosyamızda İsrail’in işlediği suçların takipçisi Filistin’in destekçisi olduğumuzu bildirdik.

ATEŞKES İÇİN ÇABALIYORUZ

Savaşın sona ermesi için yoğun görüşmeler yapıyoruz. Umarız Ukrayna’da kalıcı bir ateşkes anlaşmasına ulaşılır. Bunu sadece dilemekle kalmıyor, çabalıyoruz. Ukrayna’da ateşkese ulaşırsak bölgemiz rahat bir nefes alır. Şu aşamada son hızıyla devam eden kahredici savaşa yönelik görüşmeler artan bir tempo ile devam ediyor. Özellikle Sayın Zelenski’nin ve Lavrov’un Türkiye’ye gelmesi, bir araya gelmemiz yoğun görüş trafiğimizi gösteriyor. ABD’deki yeni yönetimin görüşleri bir önceki yönetim ile taban tabana zıt. Ne türden güvencelerin alınacağı şu anda tartışılıyor. Ukrayna’nın talepleri arasında güvenlik garantileri görüşülüyor ancak ABD’liler nasıl bir tavır alacak bunu göreceğiz. Avrupalı liderlerin de kendi aralarında Avrupa olmadan NATO’nun nasıl oluşacağı bir güvenlik mimarisinin görüşüldüğünü görüyoruz. Türkiye olmadan güvenlik mimarisinin oluşmayacağı, altı çizilmesi gereken de bir husus. Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil. Türkiye’yi dışarıda bırakan bir güvenlik mimarisi çok fazla gerçekçi değil. Ayrıca ABD olmadan bir güvenlik mimarisi tartışmaları sürüyor. Bütün bunları gelecek günlerde göreceğiz.”