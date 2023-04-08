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Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira istedi... Fahiş taksi ücretine ceza

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#Taksi#İstanbul#Ceza
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 13:44

İstanbul'da Dolmabahçe’den Taksim’e gitmek isteyen turistlerden 385 lira istediği öne sürülen taksiciye ceza yağdı. Arjantin uyruklu karı kocanın şikayetçi olduğu taksi şoförünün aracı bağlanarak ehliyetine 20 gün süreyle el konuldu.

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Olay, dün öğle saatlerinde Taksim’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe’den Arjantinli Alihandra ve Pablo Cadel isimli iki karı kocayı alan taksi şoförü Murat Akpolat, Taksim’e geldiğinde turistlerden 385 lira ücret istedi. Bunun üzerine takside kısa süreli tartışma yaşandı.

Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira istedi... Fahiş taksi ücretine ceza

Tartışmanın ardından Taksim Meydanı’nda turizm polisini gören Arjantinli çift, polisin yanına giderek taksici hakkında şikayette bulundu. Şikayetlerinin ardından polis ekipleri, taksicinin evraklarını inceleyerek taksi içerisinde arama yaptı.

Dolmabahçe’den Taksim’e 385 lira istedi... Fahiş taksi ücretine ceza

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TAKSİCİYE CEZA YAĞDI

Polis ekipleri taksiyi aramalarının ardından şoföre 4 bin 936 lira para cezası kesti. Akpolat’ın ehliyetine 20 gün süreyle el konulurken taksi ise çekiciyle kapalı otoparka çekildi.

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#Taksi#İstanbul#Ceza

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