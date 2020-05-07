Dolmabahçe’de ‘Deniz’ler anıldı

Her sene binlerce kişinin katıldığı anma töreni, bu sene koronavirüs nedeni ile az kişini katılımıyla gerçekleşti. Anma programına gelenler denize karanfil bıraktı. Dolmabahçe’deki 68 gençlik hareketi önderlerini anma toplantısına birçok sivil toplum kuruluşu ve partiler katıldı.