Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
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Dolmabahçe’de ‘Deniz’ler anıldı
ABD 6. Filo askerlerinin 1972’de denize döküldüğü Dolmabahçe’de dün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 48. yıldönümünde anıldı.
Her sene binlerce kişinin katıldığı anma töreni, bu sene koronavirüs nedeni ile az kişini katılımıyla gerçekleşti. Anma programına gelenler denize karanfil bıraktı. Dolmabahçe’deki 68 gençlik hareketi önderlerini anma toplantısına birçok sivil toplum kuruluşu ve partiler katıldı.
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