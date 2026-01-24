Dolmabahçe’de ‘barış’ mesaisi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Balkan Barış Platformu’nun İstanbul’da gerçekleşen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti belirterek, ülkelerin temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür etti.

Toplantıda, sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleşen istişarelerin önemli olduğunu belirten Erdoğan, dünyanın ve bölgenin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkelerin arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki istikrarsızlıkların etkilerinin azaltılması ve sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini, Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere birçok yerde barış odaklı çalışmaların sürdüğünü bildirerek, Balkanlar’da da geçmişin acılarından ders alarak, geleceği hedefleyen bir anlayışla hareket etmenin gerekli olduğunu belirtti.

Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Balkan Barış Platformu’nun temsilcilerini kabul etti. Erdoğan’a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.