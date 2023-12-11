×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dolmabahçe şehitlerine hüzünlü anma

Güncelleme Tarihi:

#Dolmabahçe#Şehit#Tören
Dolmabahçe şehitlerine hüzünlü anma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 07:00

Beşiktaş Dolmabahçe’de 10 Aralık 2016 günü PKK’nın bombalı saldırısında şehit olan 39’u polis 46 kişi gözyaşlarıyla anıldı. Edirnekapı Şehitliği ve 10 Aralık Şehitler Anıtı’nda hüzünlü anma törenleri vardı.

Haberin Devamı

Stadyum önündeki bombalı saldırının 7’nci yılında ilk olarak Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Güleç, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri ve polisler katıldı. Kuran’ı Kerim okunan ve dua edilen anma töreninde şehitliğe karanfiller bırakıldı. Daha sonra saldırının yaşandığı yerdeki 10 Aralık Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, emniyet mensupları ve şehit ailelerinin katıldığı anma töreninde dualar edildi ve anıta karanfiller bırakıldı. Anıttaki tören sonrası Dolmabahçe Camisi’nde Mevlid okundu.

ACILARI HÂLÂ YÜREĞİMİZDE

Haberin Devamı

Terör örgütü PKK’nın Beşiktaş saldırısında şehit olanlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda, “Beşiktaş terör saldırısının üzerinden 7 yıl geçti. 39’u polis, 7’si sivil olmak üzere 46 canımızı kaybettik. Acıları hâlâ yüreğimizde. Makamları âli, ruhları şad olsun” ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolmabahçe#Şehit#Tören

BAKMADAN GEÇME!