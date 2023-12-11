Dolmabahçe şehitlerine hüzünlü anma

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Stadyum önündeki bombalı saldırının 7’nci yılında ilk olarak Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Güleç, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri ve polisler katıldı. Kuran’ı Kerim okunan ve dua edilen anma töreninde şehitliğe karanfiller bırakıldı. Daha sonra saldırının yaşandığı yerdeki 10 Aralık Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat, emniyet mensupları ve şehit ailelerinin katıldığı anma töreninde dualar edildi ve anıta karanfiller bırakıldı. Anıttaki tören sonrası Dolmabahçe Camisi’nde Mevlid okundu.

ACILARI HÂLÂ YÜREĞİMİZDE

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Terör örgütü PKK’nın Beşiktaş saldırısında şehit olanlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda, “Beşiktaş terör saldırısının üzerinden 7 yıl geçti. 39’u polis, 7’si sivil olmak üzere 46 canımızı kaybettik. Acıları hâlâ yüreğimizde. Makamları âli, ruhları şad olsun” ifadeleri kullanıldı.