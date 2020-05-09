Dolmabahçe Sarayı Nerede? Dolmabahçe Sarayı Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Dolmabahçe Sarayı ile ilgili gerek internette gerekse de farklı kaynaklarda pek çok bilgi bulunmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı Nerede?

Dolmabahçe Sarayı İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alır. Beşiktaş'ın Vişnezade Mahallesi ve Dolmabahçe caddesi üzerinde bulunur. Dolmabahçe Sarayı'na Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri sabah 9'dan akşam 16'ya kadar ziyaretçi kabul edilir.

Dolmabahçe Sarayı Tarihi

Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu alan yaklaşık olarak 400 yıl öncesinde inşa ettirilmiştir. Osmanlı döneminde inşa ettirilen Dolmabahçe Sarayı geleneksel gemi törenleri yapılan bir eski koy idi. Dolmabahçe Sarayı Osmanlı devleti döneminde padişahların dinlendiği ve istirahata çekildiği bir saray haline getirildi. Yapımına 1843 yılında başlandı ve 1856 yılında bitirildi. Dolmabahçe Sarayı iki Ermeni mimar tarafından tasarlanmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nın mimarları Garabet Balyan ve Nigoğos Balyan'dır. Barok mimari tarzı ile inşa ettirilmiştir.

Dolmabahçe Sarayı Özellikleri

- Dolmabahçe Sarayı 3 katlı simetrik planlı olarak inşa ettirilmiştir.

- Dolmabahçe Sarayı'nın 285 odası ve 43 adet salonu bulunmaktadır.

- Giriş tarafında Sultan'ı kabul bölümü yer alır.

- İç dekorasyonu ipek halılar ve perdeleri günümüze kadar orijinalliği korunmuş bir şekilde en kaliteli malzeme ile inşa ettirilmiştir.

- Saray duvarlarında Avrupai tarzda eserler yer alırken tavan ve diğer çevreleri altınlar ile süslenmiştir.

- Dolmabahçe Sarayı'nın bütün zeminleri birbirinden farklı ve ayrı güzelliktedir.

- Dünya'nın en büyük balo salonu Dolmabahçe Sarayı'nda yer alır.

- Günümüzde resim ve heykel sergisi olarak müze şeklinde ziyaretçi kabul etmektedir.

Dolmabahçe Sarayı Hakkında Bilgi

Osmanlı padişahı Abdülmecid tarafının emri ile inşa ettirilmiştir. Osmanlı'nın moderleşme anlayışına uygun olarak inşa ettirilmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın yapımı toplam 13 yıl sürmüştür. Batı mimarisi baz alınarak bu saray inşa ettirilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmiştir. Günümüzde ise Dolmabahçe Sarayı müze olarak ziyaretçi kabul etmektedir. Saray'da Osmanlı dönemi motiflerine ve batıya ait resimleri, eserleri görmek mümkündür. Osmanlı döneminde çağdaşlaşma ve modernleşme anlayışı ile inşa ettirilen ilk tarihi yapıdır. Ayrıca Osmanlı ailelerine ait hatıralar da yine Dolmabahçe Sarayı'nda yer almaktadır. Osmanlı'da ki ilk Meclis-i Mebusan burada yapılmıştır.