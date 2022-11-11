Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dolmabahçe akını

Güncelleme Tarihi:

#ATATÜRK#10 Kasım#Dolmabahçe
Dolmabahçe akını
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

İstanbul’da Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak isteyenlerin ilk adresi, hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı’ydı. Binlerce kişi dün sabahın erken saatlerinde Dolmabahçe’de ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplandı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Belediyesi saat 08.00’de Barbaros Meydanı’ndan Dolmabahçe’ye kadar kortej oluşturdu. Kortejin en önünde Atatürk resimli tişörtlerle minikler yürüdü. Saat tam 09.05’te sirenlerin çalmaya başlamasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Trafik durdu. Birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Dolmabahçe Sarayı’nda yenilenerek 10 Kasım’a yetiştirilen Atatürk’ün odası da ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağın üzeri çiçek bahçesine döndü.

Dolmabahçe akını


Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı ve Samsun’a hareket etmeden önce ailesiyle birlikte konakladığı Şişli’deki Atatürk Müzesi de ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi gezmek isteyenler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

MEVLİT OKUNDU

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri Taksim’deki resmi törenin ardından, Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan üçlü, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa bir tur yaptı. Buradan Bezmiâlem Vâlide Sultan Camisi’ne geçen heyet, Atatürk için okutulan 10 Kasım Mevlidi’ne katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ATATÜRK#10 Kasım#Dolmabahçe

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı