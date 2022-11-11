Dolmabahçe akını

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Beşiktaş Belediyesi saat 08.00’de Barbaros Meydanı’ndan Dolmabahçe’ye kadar kortej oluşturdu. Kortejin en önünde Atatürk resimli tişörtlerle minikler yürüdü. Saat tam 09.05’te sirenlerin çalmaya başlamasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Trafik durdu. Birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Dolmabahçe Sarayı’nda yenilenerek 10 Kasım’a yetiştirilen Atatürk’ün odası da ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağın üzeri çiçek bahçesine döndü.





Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı ve Samsun’a hareket etmeden önce ailesiyle birlikte konakladığı Şişli’deki Atatürk Müzesi de ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi gezmek isteyenler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

MEVLİT OKUNDU

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri Taksim’deki resmi törenin ardından, Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti. Atatürk’ün son nefesini verdiği yatağa çiçek bırakan üçlü, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa bir tur yaptı. Buradan Bezmiâlem Vâlide Sultan Camisi’ne geçen heyet, Atatürk için okutulan 10 Kasım Mevlidi’ne katıldı.