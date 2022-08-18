Dolgun dudak isteği kâbus oldu!

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Kanal D Haber'den Mehtap Sürücü Soyer ve Kameraman Bayram Şahin'in haberine göre, Fransa'da yaşayan Şeyda, dolgun dudaklara sahip olmak için Türkiye'ye geldi. İddiaya göre Ankara'da yetkisi olmayan bir güzellik merkezinde geçirdiği operasyon sonrası hayatı kabusa döndü. 28 yaşındaki genç kadın dudak dolgusu yaptırdıktan bir hafta sonra dudaklarının sertleştiğini, sarı lekeler oluştuğunu ve nefes alamadığını belirtti. Yaşadığı semptomlar sırasında Fransa'da olan Şeyda, doktorunun daveti üstüne Türkiye'ye geri geldi ve operasyonu gerçekleştiren doktoruyla birlikte farklı doktorlara kontrollere gitti ve çare bulunamadı.

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GERÇEK FRANSA'DA ORTAYA ÇIKTI

Genç kadın Fransa'da olduğu ameliyat sonrası yüzünde ve dudaklarında silikon olduğunu öğrendi. Operasyon olan kadın ise silikonun bu operasyonlarda 10 yıldır kullanılmadığını öğrenince hayatının ikinci şokunu yaşadı. Silikon temizliği için 2 kere bıçak altına yatan Şeyma, yüzündeki ve dudaklarındaki silikonlardan kurtulmayı başaramadı ve işlemlerin sonunda dudaklarını kaybetti.

DOKTOR İDDİALARI REDDETTİ

Kanal D Haber'in ulaştığı doktor ise dolgu yerine silikon kullanıldığı iddialarını reddetti. Öte yandan Şeyda'nın silikona karşı alerjisi olduğu ise doktor raporuyla kanıtlandı. İşlem yapma yetkisi bulunmayan güzellik merkezi sahibine ise bilinçli taksirle yaralama suçundan dava açıldı. 28 yaşındaki genç kadının isteklerini dile getirirken, " Ne olur doktorlar bana işlem yapılamaz demesin. Tekrardan gülmek, yemek yemek istiyorum. Su içmek istiyorum" ifadelerini kullandı.