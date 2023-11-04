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Dolar saçmaya 7 ay 15 gün ceza

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#Mahkeme#Dolar#Asliye Ceza Mahkemesi
Dolar saçmaya 7 ay 15 gün ceza
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 07:00

İstiklal Caddesi’nde yüzleri maskeli kıyafetleriyle havaya dolar saçan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından ‘İnternet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz’ mesajıyla paylaşan sanıklar hakkında karar çıktı.

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İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Eylemi planladığı, diğer eylemcileri bir araya getirdiği ve dava konusu eylemi ‘fergiohouse’ isimli sosyal medya hesabından yayınladığı iddia edilen Serhat Günay’ın avukatı, “Söz konusu eylem Taksim Meydanı gibi varlıklı insanların ve turistlerin yoğunlukta olduğu bir alanda gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kasıtları sadece dikkat çekmektir. Kendilerinden alt tabakadaki veya toplumun bir kısmına yönelik aşağılama niyetleri olsa bunu böyle gerçekleştirmezlerdi. Buradaki amaç bazı olaylar üzerine video çekerek kendi reklamını yapmaktır” dedi.

13 KİŞİYE BERAAT KARARI

Mahkeme, Serhat Günay’ı “halkı aşağıladığı” gerekçesiyle takdir indirimi uygulayarak 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 13 kişi hakkında ise suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesi ile beraat kararı verdi.

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#Mahkeme#Dolar#Asliye Ceza Mahkemesi

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