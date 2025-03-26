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Dolar kalpazanları yakalandı

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#MERSİN#Dolar#Sahte Dolarlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 07:00

MERSİN’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silifke Büro Amirliği ekipleri, ‘parada sahtecilik’ suçuna yönelik çalışma başlattı.

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Yürütülen çalışmalar ile yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, matbaa kurup sahte dolar basan H.U., sahte dolarları piyasaya süren Y.T. ve sahte dolarları kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.’nin kimliği tespit edildi. Kurye A.T., Mersin otogarında, beraberinde 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu taşınabilir disk ile yakalandı. Diğer şüpheliler de adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Dolar kalpazanları yakalandı

Gözaltına alınan H.U.’nun matbaasında arama yapan ekipler, 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime, renklendirilmeye hazır A4 kağıdı üzerinde sahte doları, 5 para basma makinesi, 2 para sayma makinesi 1 kontrol cihazı ve 2 harddisk ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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#MERSİN#Dolar#Sahte Dolarlar

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