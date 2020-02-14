Dolapdere’de farklı bir komşuluk

İSTANBUL İstiklal Caddesi’ndeki binasında 2010-2018 yılları arasında 35 sergiyi izleyicilerle buluşturan Vehbi Koç Vakfı kuruluşu çağdaş sanat müzesi Arter, geçen eylülden beri Dolapdere’deki yeni yerinde... 70 bin kişinin ziyaret ettiği müze, şehre sanatseverler için heyecan getirirken, mahalle sakinlerine de yeni bir komşu oldu! Peki mahalleliyle bu haşmetli yeni komşunun ilişkisi nasıl? Arter İletişim Direktörü İlkay Baliç, müzenin komşularıyla ilişkisinin 2015’te başladığını anlatıyor:

“O dönem, taşınacağımız Yenişehir Mahallesi’nin, gelecekte komşumuz olacak sakinlerine mektuplar gönderdik. Mahalle muhtarı aracılığıyla 1500 haneye gönderdiğimiz mektupta Vehbi Koç Vakfı olarak buraya bir çağdaş sanat müzesi inşa edeceğimizi, inşaatının iki sene süreceğini söyleyerek bu süre içinde vereceğimiz rahatsızlık için peşinen özür diledik. Bununla birlikte, müzemiz açıldıktan sonra birlikte yaşamayı ve yaşatmayı ümit ettiğimizi de belirterek iletişim için bir telefon numarası ve e-posta adresi verdik. 2018’de YADA Vakfı bize yeni komşularımızın Arter’den beklenti ve kaygılarına dair bir rapor hazırladı.

Mahalleli ‘Koç yatırım yapıyorsa hayat standardımız iyileşecek, müze sayesinde çocuklarımızla gidebileceğimiz yer olacak’ diye düşünüyordu. Ancak komşularımızın içeride hoş karşılanıp karşılanmayacaklarına dair kaygıları olduğunu biliyorduk. Bunun üzerine Arter Beraber Üyelik Programı kapsamındaki ‘Dost’, ‘Destekçi’ ve ücretsiz ‘Genç’ kategorilerine ek olarak ücretsiz bir ‘Komşu’ kategorisi başlattık. Bülbül ve Yenişehir mahallerinde yaşadığını veya çalıştığını belgeleyen herkes doğal üye oluyor. Muhtarlar aracılığıyla 2 bin mahalle sakinine mektuplar yollayarak böyle bir uygulamamız olduğunu haber verdik. Şu an için 170 ‘komşu’ üyemiz var.

‘ÖĞLE ARASI’NDA BULUŞMA

Ancak iletişimimiz bununla sınırlı kalsın istemedik. Bir öğle yemeğinde aynı sofra etrafında buluşmak sembolik olarak denkliği yansıtıyor. Çünkü hepimiz çalışıyor ve öğle saatlerinde ara veriyoruz. Ekibimiz, sanatçılarımız, ziyaretçilerimiz ve komşularımızla sponsorumuz Tüpraş’ın desteğiyle ücretsiz ziyaret günümüz olan perşembe günleri buluşuyor birbirimizi dinleyerek aramızdaki diyaloğu besliyoruz. Bu buluşmalara Arter’i merak eden herkes katılabiliyor. Etkinliğin adı da ‘Öğle Arası.’”

‘BAŞTA YADIRGADIK’

Perşembe buluşmasında yer alan Bülbül Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Bilir: “Civarımızda müze olmasının çocuklarımızın hayatına temas edeceğini düşünüyor ve bir baba olarak da bunu önemsiyorum” diyor. Mahalleden Canan Demir de Arter’in mahallede yarattığı değişimle ilgili şunları anlatıyor: “Müze olacağı duyulunca başta yadırgandı. Ben ilk gezimi, 6 yaşındaki kızımla çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte yaptım. Dolapdere’de renkli ve farklı kültürden insanların olduğunu düşünürsek, tam semtin göbeğindeki müze de farklı bir duygu veriyordu. Daha sonra mahallelinin bir kısmı içeriyi ‘Gezdikten sonra bir şey anlamadım’ diye tarif etti ama ne anladıklarına dair söyledikleri, tam olarak anlatılmak isteneni ifade ediyordu. Dolapdere sakinleri olarak biz artık ‘müze’ demiyoruz ‘Bizim Arter’imiz’ diyoruz. Semte her gelen insan bize misafir olarak gelmiş oluyor.”

MAHALLELİ ANLATIYOR

ÖĞLEN buluşmalarının katılımcılardan biri Gamze Elmacı. Müzeyi açıldığı ilk gün iki yaşındaki oğluyla ziyarete gelmiş: “Mahallenin alışması zaman aldı. Arter’in hem ön hem arka kapısının olması iyi oldu. Mimari dokuyu bozmamaları ve mahallenin özüne dokunmamaları da hoşuma gitti.” Beyoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yenişehir Mahalle Muhtarı Hasan Toprak: “Dolapdere, halk nezdinde yatırım olmayan bir bölge gibi görülürken burada müzeyi görmek halkı sevindirdi. Gençlerin, öğrencilerin, her türlü eğitimi alacakları bir yer.”