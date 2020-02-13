Dolandırıp parayı dönere yatırdılar

Türkiye’de yıllardır insanları “Polisten arıyoruz. Banka hesabınızı ele geçirdiler” diye kandırıp binlerce kişiyi dolandıranlar, çevirdikleri numara açığa çıkınca yurtdışına açıldı. İstanbul ve Antalya’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Almanya’daki yaşlıları kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 milyon Euro dolandırdı. Çeteye Türkiye ve Almanya’da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt elebaşı F.Ö. Tuzla’da villada yakalanırken, yardımcısının dolmuş şoförü olduğu ortaya çıktı. Örgüt yöneticilerini vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdükleri, vurgun paralarının bir kısmıyla döner restoranları alarak işlettikleri belirlendi.



27 KİŞİ GÖZALTINDA

Türkiye’de İstanbul, Antalya ve Muğla’da 5’i Alman 36 kişinin yakalanması için harekete geçilirken, Almanya’da da 21 Alman, 15 Türk, 1 Arnavut, 2 Brezilyalı ve 1 Polonyalı’nın yakalanması için adresler basıldı. 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 250 bin TL değerinde döviz ele geçti.



