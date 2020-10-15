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MANİSA (İHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

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Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
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Telefonda anlaştığı kişiden altın almak için Adana’dan, Manisa’nın Salihli ilçesine gelen bir kişi polisin durumu fark etmesi üzerine dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre polis, Salihli’de bir bankadan kredi çekmek isteyen emekli V.G.’nin (65) durumundan şüphelendi. V.G. ile temasa geçen polis, yapılan görüşmede konunun telefon dolandırıcılığı olduğunu belirledi. Altın alış verişinin yapılacağı alanda tertibat alan polis, şüpheli Hamza Karayel’i (29) yakaladı. Şüphelinin yanında getirdiği, üzerinde Osmanlı arması bulunan ve sahte olduğu değerlendirilen 255 adet sikke ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hamza Karayel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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