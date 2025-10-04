Dolandırılmaktan polis oğlunun ihbarıyla kurtuldu! 5 saat telefonu kapattırmadılar

Haberin Devamı

Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir lisenin önünde meydana geldi. Servis aracıyla öğrencileri almaya hazırlanan Feramuz Akdemir, kimliği belirsiz kişiler tarafından cep telefonundan arandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, Akdemir'e adına dolandırıcılık amaçlı kredi başvuruları yapıldığını, bu başvuruların iptal edilebilmesi için mobil bankacılığı açması ve yönlendirmelere uyması gerektiğini söyledi.

5 SAAT TELOFONU KAPATTIRMADILAR

5 saat telefonu kapatmaması konusunda ısrarcı olan dolandırıcılar, Akdemir'e 750 bin TL ve 475 bin TL olmak üzere 2 ayrı kredi başvurusu yaptırdı. Bankaların kredi başvurularını reddetmesi üzerine kişiler, Akdemir'e polis merkezine 500 metre mesafede beklemesini söyleyerek görüşmeyi sürdürdü.

YANINDAKİ KİŞİNİN TELEFONUNDAN OĞLUNU ARADI

Telefon dolandırıcılarıyla görüşürken yanındaki kişinin telefonundan da polis oğlunu arayan Feramuz Akdemir, durumu anlattı. Babasına işlem yapmamasını söyleyen oğlunun ihbarı üzerine Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

"OĞLUMUN MESLEKTAŞLARI BENİ DOLANDIRILMAKTAN KURTARDI"

Akdemir'in telefonundaki işlemleri kontrol eden ekipler, içinde öğrencilerin de olduğu servis aracına eşlik ederek onu ilgili banka şubesine götürdü. Bankada gerekli güvenlik önlemleri alınıp Feramuz Akdemir'in tüm hesaplarına bloke kondu ve kredi kartları tedbir amaçlı kapatıldı.

Polis oğlu ile meslektaşları sayesinde, dolandırılmaktan kurtulan Feramuz Akdemir, "Oğluma haber verdikten sonra dolandırıcılarla görüştüğüm ortaya çıktı. Oğlum emniyeti aramış, ekipler gelince telefonda konuştuklarımın dolandırıcı olduklarını anladım. Oğlumun meslektaşları beni dolandırılmaktan kurtardı. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.