Dolandırılan vatandaşa yargıdan iyi haber! Kilometre düşürülmesi dolandırıcılığında itiraz kabul edildi

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Ali Orak isimli vatandaş, ünlü bir araç sitesinde, 2017 model, 52 bin km’de olduğu belirtilen bir otomobili 117 bin TL karşılığında satın aldı. Orak, aracın herhangi bir kazası olup olmadığına ilişkin Tramer sorgusunu yaptı. Ancak aracın kilometre sorgusunu yapmadı. Orak, aracı alırken kendisine yedek anahtarı ve yedek lastiklerinin ertesi gün verileceği söylendi. Ancak yedek anahtar ve yedek lastiklerin teslimi yapılmadı.

SAVCI DOLANDIRILAN VATANDAŞI HATALI BULDU

Orak bütün aramalarına rağmen aracı satan Ahmet isimli kişi ile D.Ö’ye ulaşamadı. Bunun üzerine şüphelenen Orak, aracı yetkili servise götürdü. Yetkili serviste,aracın KM’sinin düşürüldüğü bilgisi verildi. Orak da avukatı Çağatay Çakır aracılığıyla “dolandırıldığı” iddiasıyla şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise “SMS atarak kilometre sorgusu yapmadığı gerekçesiyle Orak’ı hatalı bularak”, şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi. Orak avukat Çakır aracılığıyla, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde karar itiraz etti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

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İtirazı değerlendiren hakimlik, 26 Ekim tarihinde “somut olayda aracın kilometresinin düşürüldüğü hususunda bir ihtilafın bulunmadığı, aracın kimin mülkiyetinde/ zilyetliğinde kilometresinin düşürüldüğünün tespit edilmesiyle hileli hareketler ile menfaat temini sağlayan şüphelinin/ şüphelilerin ifadeleri alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği” gerekçesiyle takipsizlik kararının kaldırılmasına hükmetti.

DAVA AÇILACAK

Orak’ın avukatı Çağatay Çakır, verilen kararı doğru bulduklarını belirterek, “İtirazımız haklı bulundu. Dosya tekrar savcılığa gidecek. Savcılık yeniden soruşturma yapacak, şüphelilerin ifadesi alınacak. İfade işleminin ardından şüpheliler hakkında dava iddianame düzenlemesini bekliyoruz” dedi.