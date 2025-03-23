Dolandırıcıyı kuyumcu fark etti

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M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile Euro ve nakdi muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye, verdiği adrese gidip teslim etti.

Olay, Ali Uluğ’un altınlarla dövizleri bozdurmak için gittiği kuyumcunun, kendisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Uluğ, kuyumcunun ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Uluğ, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgusunda, suçunu kabul etti.

POLİSTEN ÖĞRENDİ

Uluğ’un 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları aldığı semte giden ekipler, M.Y.’nin şüphelinin yanına gelip eşyalarını teslim ettiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Asayiş Şubesi ekipleri, M.Y.’ye, şüphelinin, adı, soyadı ve telefon numarasını vermesi sonucu ulaşıp, evine giderek 2 milyon lira değerindeki altın, Euro ve Türk Lirası’nı teslim etti. O anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Dolandırıldığını polislerden öğrendiğini söyleyen M.Y., polis ekiplerine teşekkür etti.

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Öte yandan, sorgusunda benzer şekilde Kuşadası’nda da 1 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığını itiraf eden Ali Uluğ, tutuklandı.