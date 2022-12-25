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Dolandırıcıya ters kelepçe

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#Istanbul#Telefon Dolandırıcısı#Operasyon
Dolandırıcıya ters kelepçe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

İstanbul'da telefonla aradıkları yaşlıları, kendilerini akrabaları gibi tanıtıp paralarını alan üç dolandırıcı polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı.

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İstanbul’daki telefon dolandırıcıları, aradıkları 6 yaşlı vatandaşı, kendilerini akrabaları gibi tanıtıp dolandırdı. Dolandırıcıların kimliklerini ve kullandıkları otomobili belirleyen polis ekipleri, kilometrelerce takip ettikleri otomobildekileri yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Otomobilde 55 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan Nazım B.’nin 3, İzzet Y.’nin ise 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Nazım B., İzzet Y. ve Hasan A. sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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#Istanbul#Telefon Dolandırıcısı#Operasyon

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