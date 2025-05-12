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Kefil olup evinin tapusunu ipotek ettirdi; dolandırıcı yurt dışına kaçtı... Bunalıma giren adamın korkunç sonu!

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#Dolandırıcılık#Adana#Adana Haberleri
Kefil olup evinin tapusunu ipotek ettirdi; dolandırıcı yurt dışına kaçtı... Bunalıma giren adamın korkunç sonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 17:01

Adana’da çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, yurt dışına kaçtığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi S.Ç.’ye kredi çekebilmesi için kefil olup evinin tapusunu ipotek ettiği öne sürülen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin (51) yaşamına son verdi.

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Kentte 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi S.Ç. piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan’da yurt dışına kaçtı. S.Ç.’nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı.

Kefil olup evinin tapusunu ipotek ettirdi; dolandırıcı yurt dışına kaçtı... Bunalıma giren adamın korkunç sonu

Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

Kefil olup evinin tapusunu ipotek ettirdi; dolandırıcı yurt dışına kaçtı... Bunalıma giren adamın korkunç sonu

EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞ

S.Ç.’nin, geçen yıl kredi çekmek için, Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin’in evini ipotek ettiği ortaya çıktı. S.Ç.’nin yurt dışına kaçması üzerine borcu ödeyemeyince bunalıma giren Fadıl Şahin, bugün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi.

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Kefil olup evinin tapusunu ipotek ettirdi; dolandırıcı yurt dışına kaçtı... Bunalıma giren adamın korkunç sonu

Olay öncesi eşine “Seni seviyorum, hakkını helal et” mesaj gönderdiği belirtilen Şahin’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kefil olup evinin tapusunu ipotek ettirdi; dolandırıcı yurt dışına kaçtı... Bunalıma giren adamın korkunç sonu

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#Dolandırıcılık#Adana#Adana Haberleri

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