Dolandırıcının ajan oyunu

Haberin Devamı

Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ajanı olarak tanıtan S.T., 3 ay sonra H.B.’ye âşık olduğunu, gizli göreve gideceğini ve şehit düşeceğini, bu sebeple de açılmak istediğini söyledi. S.T.’nin ‘vatani görev’ sözünden etkilenen H.B., bu aşka karşılık verdi. İddiaya göre S.T., sınır ötesi harekâta gideceğini ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek kız arkadaşı H.B.’den sürekli para istemeye başladı. Bunda rahatsızlık duyduğunu söyleyen H.B., erkek arkadaşı tarafından ‘vatan haini’ şeklinde aşağılandı. S.T. tarafından manipüle edilerek kutsal saydığı değerler üzerinden kandırılan H.B., bu durumu şüpheli bulsa da vatanı için yaptığını düşünerek erkek arkadaşının her istediğini yaptı.

‘BENİMLE BARIŞMAZSAN BURAYA ASKER YIĞARIM’

Almanya’dan İstanbul’a gelen H.B., kendisini evlenme vaadiyle kandıran S.T. ile cinsel birliktelik yaşadı. H.B.’nin nikâhsız birlikteliği kabul etmemesi üzerine S.T., her seferinde “Vatani görevim sebebiyle evlenemeyiz, benim gibi istihbaratçı olan herkes böyle, kadınlar ses etmeyip feda ediyorlar kendilerini” diyerek H.B.’yi manipüle etmeye çalıştı. H.B.’ye evlenme planları yaptığını, evlilik için istihbaratta mülakata girmesi gerektiğini söyleyerek sürekli oyalayan S.T., kız arkadaşını otelde kalmaya zorladı. Antalya’daki otelde kız arkadaşını darp eden, boğazını sıkarak tokatlayan S.T., “Benimle barışmazsan seni rezil ederim, uçakta terörist diye ihbar ederim, buraya asker yığarım” diyerek tehditle para istedi. Artık dayanacak gücü kalmayan H.B., bankadan para çekerek istediği parayı S.T.’ye vermek zorunda kaldı. Antalya’dan İstanbul’a döndüğünde erkek arkadaşına ulaşamayan H.T., sosyal medyasından bulmaya çalıştı. Erkek arkadaşının başka bir kadınla nişanlandığını görünce hayatının şokunu yaşayan H.B., dolandırıldığını anladı. H.B.’nin avukatı tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, “S.T. hakkında soruşturma başlatılarak dava açılmasını ve cezalandırılmasını talep ederiz” denildi.