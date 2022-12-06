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Dolandırıcılıktan tutuklandı! Operasyondan 2 gün önce dolandırıcılık uyarısı yapmış

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#Adana#Devre Mülk#Dolandırıcılık
Dolandırıcılıktan tutuklandı Operasyondan 2 gün önce dolandırıcılık uyarısı yapmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 10:45

Adana merkezli 33 ilde devre mülklerini satmak isteyen kişileri 20 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12’si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Okan Onat’ın operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda devre mülk dolandırıcılığı uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, devre mülklerini satmak isteyen 125 kişiyi ağlarına düşürüp, yüksek kazanç vaadiyle 20 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları saptandı. Bu tespitlerin ardından ekipler, 3 Aralık’ta Adana merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda 57 kişiyi gözaltına aldı.

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Adana merkezli 33 ilde 20 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı: 55 gözaltıAdana merkezli 33 ilde 20 milyonluk devre mülk dolandırıcılığı: 55 gözaltıHaberi Görüntüle

Şüphelilerden Kocaeli'de emlak danışmanlığı yapan Okan Onat’ın, operasyondan 2 gün önce yerel bir haber sitesine verdiği röportajda Dolandırıcılık uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

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Dolandırıcılıktan tutuklandı Operasyondan 2 gün önce dolandırıcılık uyarısı yapmış

Okan Onat

Onat'ın röportajda, “Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor” ifadelerini kullandığı görüldü.

Dolandırıcılıktan tutuklandı Operasyondan 2 gün önce dolandırıcılık uyarısı yapmış

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Okan Onat’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı, diğerleri ise 33’ü adli kontrol şartı, 12’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Dolandırıcılıktan tutuklandı Operasyondan 2 gün önce dolandırıcılık uyarısı yapmış

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#Adana#Devre Mülk#Dolandırıcılık

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