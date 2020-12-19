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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dolandırıcılıktan serbest terörden tutuklu

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Dolandırıcılıktan serbest terörden tutuklu
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İstanbul Esenler’de ‘Cinci Hoca’ olarak bilinen Burhan Dalğali’nin yere yatırdığı yarı çıplak bir kadının karnına Arapça yazı yazdıktan sonra iç çamaşırını sıyırdığı görüntüler sosyal medyada yayınlanınca kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Bu olayın ardından Dalğali hakkında taksi şoförü Ebubekir B. eşiyle kendisinin dini nikâhlarını tazeledikten sonra kendilerinden 3200 TL para aldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Tutuklanan Dalğali hakkında “Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Dalğali mahkemedeki ifadesinde iddiaları reddederek “Bana kumpas kurdular” demişti. Dün görülen son duruşmada mahkeme heyeti, sanık Burhan Dalğali’nin tutuklu kaldığı süre ve müştekinin zararını karşılamış olması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAMAYACAK

Görüntüler nedeniyle Dalğali hakkında herhangi bir şikâyet olmazken, savcılığın başlattığı ‘nitelikli cinsel saldırı’ soruşturması ise halen sürüyor. Terör örgütü PKK toplantısında fotoğrafları da ortaya çıkan Dalğali hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma başlattığı ve soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunduğu, bu nedenle cezaevinden çıkamayacağı öğrenildi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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