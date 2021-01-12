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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı

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Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan S.A., 28.5 gram kokain ile yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Çorlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 28.5 gram kokain ele geçirildi. Sürücü S.A.'nın üzerinde ise sahte basın kartı bulundu. Dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şüpheli, sorguya alındı.

Dolandırıcılıktan aranan şüpheli, uyuşturucu ile yakalandı

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