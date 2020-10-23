Dolandırıcılıkta son nokta! Dublör kullandılar

İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de tapu dolandırıcılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Büyükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde sahte belge ve dublör kullanarak tapu satışı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. 21 Ekim’de düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin arsa ve konut sahipleri yerine dublör kullandığı ve bu yolla yüklü miktarda gelir elde ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden biri ’adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.