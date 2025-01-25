Dolandırıcılıkla yargılanacak

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İddianamede, Seçil Erzan’ın illegal fon’ adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı vurgulanmıştı. Bu nedenle Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ‘yüksek faiz getirili illegal fondan’ haberdar olduklarının değerlendirildiği anlatılmıştı. İddianame, eksiklikler nedeniyle savcılığa iade edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eksikliklerin tamamlanmasının ardından iddianameyi yeniden İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianame, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.