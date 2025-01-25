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Dolandırıcılıkla yargılanacak

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Ateş#Mehmet Aydoğdu#Dolandırıcılık
Dolandırıcılıkla yargılanacak
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

YÜKSEK kârlı özel fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu pek çok kişiyi  dolandırdığı iddiasıyla eski Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında 24 müştekiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işledikleri iddiasıyla 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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İddianamede, Seçil Erzan’ın illegal fon’ adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı vurgulanmıştı. Bu nedenle Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ‘yüksek faiz getirili illegal fondan’ haberdar olduklarının değerlendirildiği anlatılmıştı. İddianame, eksiklikler nedeniyle savcılığa iade edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eksikliklerin tamamlanmasının ardından iddianameyi yeniden İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianame, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

 

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#Hakan Ateş#Mehmet Aydoğdu#Dolandırıcılık

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