×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Dolandırıcılık#Polis
Dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 08:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlara, "Adınız terör örgütüne karıştı, FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak." dedi.

Bu şekilde aradıkları kişileri ikna eden şüpheliler, vatandaşların 87 milyon lira değerindeki ziynet eşyası, döviz ve parasını aldı.

Dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların adresinden ziynet eşyalarını almaya gittiklerinde tanınmamak için maske ve kapüşon taktığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınAkın Gürlek A Haber’de herkesi ters köşeye yatırdıAkın Gürlek A Haber’de herkesi ters köşeye yatırdıHaberi görüntüle

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde operasyon düzenlemiş, operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Dolandırıcılık yapan 22 şüphelinin tutuklandığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Dolandırıcılık#Polis

BAKMADAN GEÇME!