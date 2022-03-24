Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dolandırıcılık şebekesine 13 ilde operasyon: 39 gözaltı

#Istanbul#Dolandırıcılık#Operasyon
Dolandırıcılık şebekesine 13 ilde operasyon: 39 gözaltı

Çaldıkları ve kendi ürettikleri sahte çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. 59 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da evlerden, iş yerlerinden ve araçlardan çek ve bono çalan şüphelilerin paravan firmalar vasıtasıyla ciro ettikleri ve icra tehdidiyle çeklerin tahsil edilmesi üzerine çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan sahte çek üreten ve paravan şirket kurup karşılıksız çekleri piyasaya süren şüpheliler hakkında da polise çok sayıda müracaat gelmesi üzerine çalışma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları detaylı çalışmalar sonucunda İstanbul merkezli 13 ilde, 59 şüpheliyi yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözden Kaçmasın

NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı Tarihi görüşme… Türkiye çözüm için devrede…NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı! Tarihi görüşme… Türkiye çözüm için devrede…Haberi görüntüle

Söz konusu hırsızlık eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler, aracılık eden komisyoncular, sahte çek üreten matbaacılar ve paravan şirket çeklerini piyasaya dağıtan kişiler teknik ve fiziki takip yapılarak yakalandı. Operasyonda şüphelilerin yapılan üst ve araç aramalarında toplamda 5 milyon lira bedelli 143 çek, 320 bin bedelli sahte euro banknotu, 50 bin bedelli sahte dolar banknotları, 2 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet ele geçirildi. "Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Parada Sahtecilik" ve "Hırsızlık suçları" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın

Kan donduran vahşet Kızının yalvarmalarına rağmen eşini öldürdüKan donduran vahşet! Kızının yalvarmalarına rağmen eşini öldürdüHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Dolandırıcılık#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu