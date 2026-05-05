Dolandırıcılık operasyonunda 149 şüpheli gözaltında: 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye sınırındaki Akçakale ve Harran ilçeleri başta olmak üzere 14 ilde, telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, iletişim yoluyla vatandaşları dolandırdığı ve elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları tespit edildi.

Çalışmaların ardından, 213 ekip ve 1220 personelin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 149 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital izler ve mali hareketler detaylı şekilde incelemeye alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait olduğu üzerinde durulan 237 araç ve 93 taşınmazın da olduğu değeri 1 milyar lirayı aşan mal varlıklarına el konuldu. Yapılan aramalarda da çok sayıda silah ve mühimmat, yüklü miktarda nakit ve döviz, dijital materyaller, ziynet eşyaları ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.