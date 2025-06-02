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Dolandırıcılık operasyonuna 13 tutuklama

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#Afyonkarahisar#Dolandırıcılık#Operasyon
Dolandırıcılık operasyonuna 13 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 17:48

Afyonkarahisar merkezli 9 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında, 'yüksek kar kazancı' vaadiyle internet üzerinden ilanlar vererek paravan şirketler aracılığıyla vatandaşları dolandıran ve elde edilen parayı kripto para birimine aktaran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Dolandırıcılık operasyonuna 13 tutuklama

Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Diyarbakır, Hatay, Kayseri, Batman, İzmir, Bingöl'de eş zamanlı operasyon sonucunda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

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#Afyonkarahisar#Dolandırıcılık#Operasyon

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