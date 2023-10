Dolandırıcılık davasında üçüncü gün... Trump: Eğer bir jürim olsaydı, bu davayı çok kolay kazanırdım

Haberin Devamı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkındaki sivil dolandırıcılık davası üçüncü gününe girdi. Duruşmaya katılmak üzere adliyeye gelen Trump, yaptığı açıklamada, New York Başsavcısı Letitia James’i bir kez daha başkanlık dönemi şansını engellemeye çalışmakla suçlayarak, davanın kendisine yönelik siyasi bir suikast olduğunu yineledi. Davayı “utanç” olarak nitelendiren Trump, davada haksızlık yapıldığını söyleyerek, duruşmada jüri bulunmadığı yönündeki şikayetlerini yineledi.



“Eğer bir jürim olsaydı, bu davayı çok kolay kazanırdım. Ama jürim yok” ifadelerini kullanan Trump, "Bu bir cadı avıdır. Bu, Trump Tower'daki yürüyen merdivenlerden indiğim gün başlayan cadı avının sadece devamı. Bu ülkemiz adına bir utançtır” dedi.

Başsavcı James'i "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, "vali olmak için yapılan başarısız bir yarıştan sonra" James’in peşine düştüğünü öne sürdü. Trump, mali tablolarının "mükemmel" olduğunu, herhangi bir dolandırıcılık olmadığını ve bankaların "onu sevdiğini" belirtti. Trump, “Borç aldım ve paranın tamamını geri ödedim. Yüzde 100” dedi.



TRUMP’A KONUŞMA YASAĞI



Davanın Yargıcı Arthur Engoron, dün yapılan duruşmada, Trump'ın, sosyal medya üzerinden bir mahkeme personelinin New York Demokrat Senatörü Chuck Schumer’in kız arkadaşı olduğunu öne sürmesine ilişkin paylaşıma değinerek, "Mahkeme personelimin herhangi birine yönelik kişisel saldırılar kabul edilemez, uygunsuzdur ve bunlara tolerans göstermeyeceğim" demişti. Bu karara karşı gelinmesi halinde ciddi yaptırım uygulayacağı uyarısında bulunan Engoron, "Bu açıklamayı bir medyaya konuşma yasağı olarak değerlendirin" ifadelerini kullanmıştı.



SAVCILIK 250 MİLYON DOLAR PARA CEZASI TALEP ETTİ



Başsavcı James tarafından Eylül 2022'de yapılan dava başvurusunda Trump, çocukları, Trump Organization ve bazı yöneticiler banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Değerleri şişirilen varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı.



Söz konusu davada savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanmasını, ayrıca Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesini talep ediyor. Öte yandan, Donald Trump 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle 4 kez suçlanmıştı.