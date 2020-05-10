MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDolandırıcılık çetesi çökertildi
GeriGündem Dolandırıcılık çetesi çökertildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Dolandırıcılık çetesi çökertildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Dolandırıcılık çetesi çökertildi
Abone Olgoogle-news

Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi, Kurukahveci Sokak’ta yaşayan Zeynep Oya K.’yı (80) arayan bir kişi, polis olduğunu, hesap bilgilerinin FETÖ/PDY’nin eline geçtiğini ve kendisinde olan paraların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Zeynep Oya K., eve gelen dolandırıcıya 7 bin dolar ve 8 bin Euro’yu zarf içinde verdi. Daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca polisi aradı ve şikâyetçi oldu.

ŞANLIURFA’YA YOLLAMIŞLAR

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak Suriye uyruklu İbrahim N. (18), Mohamed Emin Hac M. (30) ve Mohamad H.’yi (24) gözaltına aldı. Mohammed Emin Hac M.’nin üzerindeki 6400 dolar, Zeynep Oya K.’ya teslim edildi. Paranın geri kalanının Şanlıurfa’daki Suriye uyruklu Salah M. (29) ve Sıreyya El A.’ya (45) havale yapıldığının tespit edilmesi üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi, 2 kişi gözaltına alındı. Mohamad H., Sıreyya El A., Salah A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Muhamed Emin Hac M. adli kontrolle serbest bırakıldı, İbrahim N. ise tutuklandı.

 

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle