Dolandırıcılık çetesi çökertildi

Zeynep Oya K., eve gelen dolandırıcıya 7 bin dolar ve 8 bin Euro’yu zarf içinde verdi. Daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca polisi aradı ve şikâyetçi oldu.

ŞANLIURFA’YA YOLLAMIŞLAR

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak Suriye uyruklu İbrahim N. (18), Mohamed Emin Hac M. (30) ve Mohamad H.’yi (24) gözaltına aldı. Mohammed Emin Hac M.’nin üzerindeki 6400 dolar, Zeynep Oya K.’ya teslim edildi. Paranın geri kalanının Şanlıurfa’daki Suriye uyruklu Salah M. (29) ve Sıreyya El A.’ya (45) havale yapıldığının tespit edilmesi üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi, 2 kişi gözaltına alındı. Mohamad H., Sıreyya El A., Salah A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Muhamed Emin Hac M. adli kontrolle serbest bırakıldı, İbrahim N. ise tutuklandı.