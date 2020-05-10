Dolandırıcılık çetesi çökertildi
Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi, Kurukahveci Sokak’ta yaşayan Zeynep Oya K.’yı (80) arayan bir kişi, polis olduğunu, hesap bilgilerinin FETÖ/PDY’nin eline geçtiğini ve kendisinde olan paraların incelenmesi gerektiğini söyledi.
Zeynep Oya K., eve gelen dolandırıcıya 7 bin dolar ve 8 bin Euro’yu zarf içinde verdi. Daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca polisi aradı ve şikâyetçi oldu.
ŞANLIURFA’YA YOLLAMIŞLAR
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak Suriye uyruklu İbrahim N. (18), Mohamed Emin Hac M. (30) ve Mohamad H.’yi (24) gözaltına aldı. Mohammed Emin Hac M.’nin üzerindeki 6400 dolar, Zeynep Oya K.’ya teslim edildi. Paranın geri kalanının Şanlıurfa’daki Suriye uyruklu Salah M. (29) ve Sıreyya El A.’ya (45) havale yapıldığının tespit edilmesi üzerine Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi, 2 kişi gözaltına alındı. Mohamad H., Sıreyya El A., Salah A. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Muhamed Emin Hac M. adli kontrolle serbest bırakıldı, İbrahim N. ise tutuklandı.
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