Dolandırıcıların yeni yöntemi: Kargonuzu neden almadınız

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Hukuk bürolarından aradıklarını ileten kişiler tarafından, “Hakkınızda icra işlemi başlatılmaması için 145 lira ödemeniz gerekiyor. İcra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için acilen hukuk ofisi ile irtibata geçiniz” şeklinde mesajlar gönderiliyor. Uzun süre bu mesajlardan alan Ali Rıza Besici, İstanbul Güngören’deki hukuk bürosunun kapısını çaldı. Besici, isminin Ezgi olduğunu söyleyen ve danışman olarak tanıtan kadınla konuşmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla çekim de yapan Besici’ye, internetten sipariş verdiği iddia edilen kargoyu teslim almadığı ve geri bildirim de yapmadığı için icra takibi başlatıldığı söylendi. Besici böyle bir siparişi olmadığını anlatmaya çalışsa da sekreter “Ürünü almadığınız ve iadesiyle ilgili bilgi vermediğiniz için şirketin böyle bir hakkı var” karşılığını verdi.

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‘GÖZÜNDE KORKU VARDI’

Ali Rıza Besici, “Dolandırıcıları koruyan sözde bir hukuk bürosu ile karşı karşıyayız. ‘145 TL’yi ödeyin, kurtulun’ dedi. Ben de ‘İcraya verin’ dedim çünkü böyle bir ürün siparişi vermedim. Ürün gelip gitse bile bir cezayla karşı karşıya kalmamanız gerekir. Sekreterin gözündeki korkuyu gördüm. Sanki böyle bir avukatlık bürosu var, sanki her şey legalmiş gibi gösteriyorlar ama gelip bakınca fos çıktı” dedi.

‘TÜKETİCİ SORUMLU TUTULAMAZ’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşları uyararak, “Bu kişilerin hukukla kanunla hiç ilgisi yok. Çünkü hukuk bilen kimse, tüketiciyi, siparişi teslim almadığı için sorumlu tutamaz. Tüketicilerin kanuna göre, sipariş tesliminden 14 gün sonrasına kadar koşulsuz ve masrafsız iade hakkı vardır. Gönderilen kargoyu teslim almayabilir, bu iade hakkının ifadesidir. Ayrıca bununla ilgili bildirim yapma zorunluğu yoktur. E-devlet üzerinden icra dosyası sorgulasınlar. Günde 100 kişiyi kandırsalar 100 liradan 10 bin lira para kazanıyorlar” diye konuştu.