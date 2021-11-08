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Dolandırıcıların yeni yöntemi: Aile rolü

#CEP TELEFONU#Dolandırıcı#Büyükçekmece
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Aile rolü

Büyükçekmece'de bir internet alış veriş sitesi üzerinden telefon aracılığı ile iletişim kurdukları kişilere 8 adet çalıntı cep telefonu sattıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yanlarına küçük bir çocuk alarak kendilerine aile görünümü verdiği, telefonları satacak oldukları kişilerle aile rolünde buluşarak telefonları sattıklarını belirlendi.

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İstanbul’da Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı telefonları internet alışveriş siteleri üzerinden bağlantı kurdukları kişilere satan kişilerle ilgili bilgi aldı. Ekipler, A.K. (34) ile S.K. (27) adlı kadının yanlarına küçük bir çocuk alarak kendilerine aile görünümü verdiği, telefonları satacak oldukları kişilerle aile rolünde buluşarak telefonları sattıklarını belirledi. Telefonları satan 2 kişinin olay yerlerine M.Ş. (32) tarafından araçla getirildiği, telefonların satışının ardından da aynı araçla alınarak olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 13 ile 17 Ekim 2021 tarihleri arasında 6 olay gerçekleştirerek 8 çalıntı cep telefonu sattıkları belirlendi. Önceki gün Sultangazi’de operasyon düzenlendi. M.Ş. gözaltına alınırken üst aramasında, 7 tablet bilgisayar ve 13 cep telefonu ele geçti. A.K. ve S.K. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin çok sayıda suçtan kayıtları olduğu anlaşıldı. Emniyet’te, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sorgulandıktan sonra adliyeye çıkarılan 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

 

 

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#CEP TELEFONU#Dolandırıcı#Büyükçekmece

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