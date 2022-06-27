Dolandırıcıların yeni oyunu

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Hatay’daki bir maden işletmesinde kepçe operatörlüğü yapan İmat Mollaahmet (37), 15 gün önce internette adının ‘Aslı Zekeriya’ olduğunu söyleyen kadın ile tanıştı. Kadın, Mollaahmet’e Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi ve kendisine yardım etmesini istedi. Makyajla yüzüne darp izleri yapan kadın, anne ve babasını kaybettiğini, Almanya’da teyzesi ile beraber yaşadığını ve şiddet gördüğünü söyledi.

PARAYI YATIRDI İLETİŞİM KESİLDİ

250 bin Euro parasının olduğunu ve gelmeden önce bunu Türkiye’ye aktarmak istediğini iddia eden kadın, paraların olduğu bir video göstererek İmat Mollaahmet'ten hesap numarası istedi. 3 gün sonra Mollaahmet’i bankadan aradığını söyleyen bir kişi, paranın hesaba yattığını fakat vergilerden doğan bir bloke olduğunu ve bunun için bir kısım para ödemesi gerektiğini bildirdi. Mollaahmet de bankadan aradığını söyleyen kişinin verdiği hesaba parçalar halinde toplam 177 bin TL para yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra kadınla iletişiminin kesilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Mollaahmet, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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'ARABAMI SATTIM BORÇ ALDIM'

Kadın ve kendini arayan kişiye ulaşamadığını belirten Mollaahmet, “Teyzesinden işkence gördüğünü söyledi. Yüzü, gözü morarmış şekilde video attı, yemin etti, ben de inandım. Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Parası olduğuna dair video da attı. Benim niyetim kadına yardım etmekti. Dolandırıldığımı anladım ve avukat aracılığıyla şikâyetçi oldum. Hep birilerinin dolandırıldığını duyardım, ben engellerdim ama bir kez düştük işte, hata ettik. Çocuklarımın rızkını bile ona verdim” dedi.

177 BİN LİRASINI KAPTIRDI

İmat Mollaahmet’in avukatı İlhan Karaköse ise yaptıkları araştırmalar sonucunda müvekkilinin farklı bir dolandırıcılık olayına maruz kaldığını ve duygularının istismar edildiğini söyledi. Karaköse, vatandaşların bu ve buna benzer olaylar karşısında dikkatli olmalarını, uzman kişilere danışarak işlem yapmaları gerektiğini söyledi.