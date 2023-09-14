Dolandırıcıların yalanına kandı... 8 milyon lirayı elleriyle teslim etti! O anlar saniye saniye görüntülendi

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ŞÜPHELİLERE İNANIP 300 BİN DOLARI TESLİM ETMİŞ

Beylikdüzü'nde 6 Eylül'de polise başvuran yabancı uyruklu A.A.A.M.I. kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur poliste verdiği ifadesinde "Benim banka hesaplarımın terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediler. Tüm paramı çekerek onlara vermemi istediler. Operasyon bitince bana geri vereceklerdi. Onlara 300 bin dolar para teslim ettim. Sonra dolandırıldığımı anladım" dedi.

9 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDI

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kullandığı cep telefonu numarasının izini süren polis, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Bakırköy'de düzenlendikleri operasyonla Eren K.(29), Şükrü Ö.(30), Vedat Yahya G.(36), Ömer C.(46), Mazlum Y.(29), Mehmet K.(44), Fırat F.(31), Akın G.(30), Nurettin Y.(40)'ı gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte suçla elde edildiği değerlendirilen 252 bin lira para ele geçirildi.

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Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin Bayrampaşa'da 31 Ağustos 2023 tarihinde yabancı uyruklu mağdur A.M.A.J.'den aynı yöntemle 1 milyon 500 bin lira, Kadıköy'de 11 Eylül 2023 tarihinde mağdur İ.B.M.M.'den 500 bin lira aldıkları belirlendi. Ayvalık'ta bulunan mağdur İ.K.'nın da telefonla arayan şüphelilerin yalanlarına inanarak 132 bin 500 lirayı söylenen hesaba havale ettiği ortaya çıktı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin mağdurların çanta ya da poşete koydukları paraları teslim alarak hızla uzaklaştıkları görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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