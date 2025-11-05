Dolandırıcıların sosyal konut tuzağı... Sahte siteye kaydolup izlerini sürdük

Haberin Devamı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak ‘Yüzyılın Konut Projesi’ için ilk başvuruların 10 Kasım 2025’te alınacağının açıklanmasının hemen ardından harekete geçen düzenbazlar, daha başvurular başlamadan Google üzerinden “TOKİ Sosyal Konutları için hemen başvurun. Modern dünyanın akıllı çözümü” sloganıyla ücretli reklamlar yayınlamaya başladı. Oltalama aşamasının ilk ayağı olan bu yöntem sayesinde TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileriyle hazırlanan projenin gerçek sitesi bile Google aramalarında sahte sitenin altında kaldı.

TUZAK LİNKE BAĞLANDIM

Proje hakkında bilgi almak veya başvuru yapmak isteyen internet kullanıcılarını hedef alan ve Google’da ilk sırada çıkan tuzak linklerden birine bağlandım. Siteye giriş yaptığımda evsahibiturkiye.gov.tr adresini birebir taklit eden bir arayüzle karşılaştım. Site, son derece profesyonel biçimde hazırlanmıştı. Gerçek siteden tek farkı Android ve iOS yazılımları için hazırlanan e-Devlet aplikasyonunun yönlendirmesi kopya sitede yoktu. Ancak düzenbazlar, sahte sitede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un fotoğraf, video ve açıklamalarını kullanmaktan bile çekinmemişti. Hatta sayfada projenin reklam filmi bile vardı.

TC KİMLİK NO İLE GİRİŞ YAPTIM

Projenin sözde başvuru alanı ise e-Devlet logosu ile tuzaklanmıştı. Siteyi biraz inceledikten sonra başvuru alanını tıkladım. Karşıma e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sisteminin bir benzeri çıktı. Bu alana önce var olmayan bir T.C. kimlik numaramı yazdım. Bu şekilde sisteme giremedim. Daha sonra gerçek T.C. numaramı ekrana girdim ancak şifre bölümü kısmına rastgele numaralar yazdım. Bu yöntemle e-Devlet TOKİ İlk Evim Başvuru ekranını birebir taklit eden bir ekrana yönlendirildim. Sayfayı incelediğimde 81 kentin listelendiği fakat birçoğu hayali olan TOKİ projeleriyle karşılaştım. Proje seçimi yaptığımda konut tipi ve ödeme planı ekranı karşıma geldi. Açılan sayfada ise son derece profesyonelce hazırlanmış şu uyarı vardı:

VİCDANSIZLARDAN ‘VİCDAN’ UYARISI

“Önemli Bilgilendirme: Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim projelerimize yoğun talep nedeniyle çok sayıda asılsız başvuru alınmaktadır. Bu durum gerçek ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetine ve sistem üzerinde yoğunluğa neden olmaktadır. Kurumumuz vicdani sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmektedir. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakların korumak ve asılsız başvuruları engellemek en öncelikli görevimizdir.

TEMİNAT BEDELİ 12 BİN TL İSTEDİLER

Bu nedenle Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından alınan karar doğrultusunda; başvurunuzun sisteme resmi olarak kaydedilmesi, 2+1 veya 3+1 daire seçim hakkınızın aktif hale gelmesi ve başvurunuzun iptal edilmemesi için aşağıdaki teminat tutarının yatırılması zorunlu hale getirilmiştir. Başvuru Teminat Bedeli: 12.322 TL.”

‘BEDEL İADE EDİLECEK’ YALANI

Önemli Notlar: Teminat tutarı, başvuru sürecinizin tamamlanmasının ardından banka hesabınıza iade edilecektir. Teminat ödemesi yapılmayan başvurular sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecektir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı.”

IBAN NUMARASI PAYLAŞTILAR

Uyarı ekranının altındaki devam butonuna tıklayınca karşıma TOKİ Sosyal Konut Projesi Sorumlusu olarak unvanlandırılan Yusuf Bingöl’e ait bir Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) çıktı. Bu sayfanın en üst kısmında ön başvuru işlemimim tamamlandığı, 12 bin 322 TL’lilk ödemenin ardından başvurumun kesinleşeceği yazıyordu.

TAKİBİ ANLAYIP SIFIRLADILAR

Elbette ödemeyi yapmadım ancak ödemeyi yaptım butonuna tıkladım. Önce “Ödeme dekontu sistemde görülmedi” uyarısı aldım. Daha sonra “İşleminizi manuel yapabilirsiniz” uyarısını içeren ikinci bir alana yönlendirildim. Telefon numaramı sisteme girip beklemeye başladım. Yaklaşık 30 dakikalık bir bekleyiş sonunda bsvrdnuz.click uzantılı sitenin tüm bağlantısının sıfırlandığını gördüm. Anlaşılan o ki dolandırıcılar kayıt altına alındıklarının farkına varmıştı.

İKİNCİ OYUN KONUT SİGORTASI: BİR MAĞDUR 31 BİN TL KAPTIRDI

- Tranfer yapan kullanıcıların bazılarına telefonla ulaşan sahtekârlar, sigorta adı altında 25-30 bin TL daha ek ücret talebinde bulundu. Bu işlemi de yapanlar, toplamda 40 bin TL’yi aşan bir kayıp yaşadı. Mağdurlardan A.S. ile görüştüm. Bana şunları anlattı: “Google’da sponsorlu bir reklama tıkladım. Site, e-Devlet giriş ekranına çok benzediği için güven duydum ve T.C. kimlik numaram ile şifremi girdim. Başvuru yapmak istediğim ili seçtim. Karşıma ‘İlk teminat bedelinin ödenmesi gerekmektedir’ şeklinde bir uyarı çıktı ve TOKİ yetkilisi C.K. adına bir IBAN verildi. Bu hesaba 19.310 TL yatırdım. Sonra tekrar ödeme ekranı geldi ve bu kez de 12.500 TL yatırdım. Devam ettiğimde yine aynı sayfa karşıma çıkınca şüphelendim. Toplamda 31.810 TL kaybettim. Çok pişmanım.”

ACELE ETMEYİN UZMANA DANIŞIN

- Peki uzmanlar ne diyor? Tüketicilere ne öneriyor? Onu da Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili, Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı avukat İbrahim Güllü’ye sordum: “Son derece profesyonel bir yöntem ve veri hırsızlığı ile birçok kişi maalesef mağdur edilmiş. Bu konuda bize de çok sayıda şikâyet ulaştı. Bu kişiler sadece paranızı değil, tüm bilgilerinizi çalıyor. Eğer adres çubuğundaki bilgiye dikkat etmezseniz sonuçları çok kötü olabilir. Bu örnekte de insanların maalesef ev umutları çalınmış. Aslında biraz dikkatli olunsa, alan uzantılarına bakılsa her şey farklı olur. Ayrıca bu tür işlemlerde mutlaka resmi kurumlara ait aplikasyonlar tercih edilmeli. Bu tür güvenli olmayan bağlantılarda kişisel bilgileriniz yer alsa dahi mutlaka sorgulayıcı olun. Acele etmeyin, herhangi bir kart bilgisi paylaşmadan, para transferi yapmadan mutlaka uzmanlara danışın.”