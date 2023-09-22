Dolandırıcıların son oyunu 'pes' dedirtti: Bilerek kötü mal gönderip iade etmelerini sağlamışlar

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İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyonda sabaha karşı İstanbul'da 25, İzmir'de 11, Antalya ve Denizli'de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i avukat 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildiği belirtildi.

İCRA BAŞLATIYORUZ YALANIYLA PARA TOPLAMIŞLAR

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin hukuk bürosundan aradıklarını söyleyerek "Kargonuzu teslim almadığınız için borcunuz var. Hakkınızda icra takibi başlatılacak" yalanıyla kurbanlarını kandırdıkları öğrenildi. Daha sonra sözde 4-5 bin liralık borcu uzlaşarak "250 lira gönderin yeter" diyen şüphelilerin bu yolla yüzlerce kişiden para aldıkları iddia edildi.

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"BİLEREK KÖTÜ AYAKKABI GÖNDERMİŞLER"

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yıllardır organize bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları şebekenin, anlaştıkları bir ayakkabıcı yardımıyla sipariş verenlere bilerek kötü, imitasyon ayakkabıların gönderdikleri ve müşterinin iade işlemi gerçekleştirmesini sağladıkları öğrenildi. Şebekenin daha sonra bu müşterilere iade işlemleri karşılığında borç çıkardıkları ve para aldıkları belirlendi.

SERVETLERİ İNCELEME ALTINA ALINDI

Öte yandan polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkan ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına aldı. Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü şüphelilerin için savcılıktan ek gözetim izni alındığını söylediler.

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