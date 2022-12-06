Dolandırıcıların lüks hayatı bitti! Devre mülk vurgununda 26 şüpheli adliyede

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk sahipleri ile irtibata geçip, 'yüksek kazanç' vaadi ile kandırıp, ofislerine gelen kişilerin mobil bankacılık uygulamasını kullanarak kredi çeken, ardından bunları başka hesaplara aktararak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 1 Aralık'ta düzenlediği operasyonla 26 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 32 cep telefonu, 37 sim kart, 5 flash bellek, 1 hafıza kartı, 3 laptop, 1 tablet, 2 pos makinesi, mağdurlara ait çok sayıda tapu senedi, ikiz sözleşme, noter belgeleri, 6 tabanca, 14 mermi, 1 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi.

Haberin Devamı

EMLAK FİRMASI KURMUŞLAR

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; soruşturma aşamasında 64 mağdura ulaşıldığı, örgütün bu kişileri 9 milyon TL dolandırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Genişletilerek yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü liderinin örgüt üyesi bir kişi üzerinden emlak firması kurduğu belirlendi. Bu firma üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri paylaştığı da aktarıldı.

MOTİVASYON İÇİN LÜKS YATLARDA EĞLENCE

Örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlence tertip edildiği ve örgütün Ankara'dan Yalova'ya getirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir grup tarafından korunduğu da belirtildi. Açıklamada, mağdurların çoğunun emekli ve yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan T.'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti.

Haberin Devamı

Kız arkadaşıyla helikoptere binen Ramazan T.'nin Çırağan Sarayı'nda da evlilik teklif ettiği görüldü. Ramazan T.’nin, mizansen olarak gözaltına alındığı ve gece kulübünde dans ettiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlgili haber Dolandırıcılık çetesi liderinin lüks hayatı... Sosyal medyada ortaya çıktı Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR