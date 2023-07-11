Dolandırıcıların işe sokma tarifesi

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ANKARA’da savcılıklara giden yüzlerce kişi, dolandırıldıklarını belirterek şikâyetçi olunca Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 12 ilde eş zamanlı “Hayalet İz” adı verilen bir operasyon yaptı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin, dolandırdıkları kişilere kendilerini farklı unvanlarla tanıttıkları ortaya çıktı.

SAHTE UNVANLAR

Şüphelilerden Türk Silahlı Kuvvetleri’nde astsubayken ihraç olan M.D.’nin kendisini TSK’da komutan, Z.Y.’nin MİT Marmara Bölge Sorumlusu, Ş.B.’nin TBMM’de başdanışman, A.Ş.’nin MİT Suriye sorumlusu ve aynı zamanda İnterpol temsilcisi, H.S.’nin Adalet Bakanlığı’nda müsteşar aynı zamanda “hukuk tanısı”, N.Y.’nin MİT Avrupa sorumlusu ve İnterpol Türkiye temsilcisi, A.S.’nin Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmesinden sorumlu ve F.Ş.’nin ise Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti devlet görevlisi olarak tanıttığı ortaya çıktı.

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EVRAK TOPLATMIŞLAR

Diğer şüphelilerin de çeşitli bakanlıklarda üst düzey görevli olarak kendilerini tanıttığı, sahte unvanlarla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcıların, daha inandırıcı olmak için kendilerine gelen kişilerden sahte cihaz ile parmak izleri aldıkları, biyometrik fotoğraf, adli sicil kayıtları ile özgeçmişlerini de istedikleri belirlendi.

YÜZLERCE MAĞDUR ŞİKÂYETÇİ

PARMAK İZİMİ BİLE İSTEDİLER

Dolandırıcılardan şikâyetçi olan bazı mağdurların dava dosyasına giren ifadeleri dikkat çekti: “Kamuda işe sokacaklarını söylediler. Parmak izimi, biyometrik fotoğraflarımı ve evrakları aldılar. Karşılığında 50 bin lira istediler, bir miktar para verdim. Görüştüğüm kişilerden F.Ş. kendisini Göyçe Zengezur ülkesinin devlet görevlisi olarak tanıttı. ‘Google’da ismini yazıp, arama yaptığımda gerçekten Ermenistan’la Nahçıvan arasında böyle bir ülke vardı ve o kişinin Göyçe Zengezur devlet görevlisi olduğu yazıyordu. Nasıl yaptı anlamadım.”

‘BAKANLIKTA MÜSTEŞARMIŞ!’

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“Miras davamız vardı, bir tanıdığıma anlattım. Bana ‘Benim bir adamım var, kendisi Ankara’da Adalet Bakanlığı’nda müsteşar, sana yardımcı olur’ dedi. Bir gün sonra buluştuk. 10 bin lira verdim. Bu olaydan birkaç ay sonra miras davamı kaybettiğimi öğrendim. Bunun üzerine beni o kişi ile tanıştıran tanıdığımı aradım. ‘Beni de dolandırdı, ona arabamı verdim parasını alamadım’ dedi. Her ikisinden de şikâyetçiyim.”

BENİ ELÇİLİĞE SOKACAKLARDI

“İsviçre Büyükelçiliği’nde büro personeli olarak işe alınmam için iki parça halinde 35 bin lira verdim. Birkaç evrak imzalattılar, üzerlerinde Dışişleri Bakanlığı yazıyordu. Kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı belgesi ile biyometrik fotoğraflarımı aldılar. Bir ay kadar sonra da yurtdışına evrakların kargo ile gönderileceğini, bu nedenle 700 lira göndermemi söylediler. Onu da gönderdim, sonraki süreçte ulaşamadım, işe de alınmadım.”