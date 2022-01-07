Dolandırıcıların hedefi oldu

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Hinkaper Marik parasını beklerken telefonuna Anadolu 17. İcra Dairesi’nden 38 bin 100 liralık ödeme emri geldi. Marik kendisine sözleşme imzalattıran kişileri aradı. Marik’e bunun yasal bir prosedür olduğu ve dikkate almaması gerektiği söylendi. Marik dolandırıldığını bir sonraki ay emekli maaşından kesinti yapılınca fark etti.

‘MAAŞLARIMA EL KONDU’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Hinkaper Marik, “Boş bir kâğıdı imzaladım ama şu an 3 telefon satın almışım gibi görünüyor. Bütün maaşlarıma el konuldu. Çok zor durumdayız. Ben yürüyemiyorum, annem Alzheimer hastası, böyle sürünüp gidiyoruz. Şimdi bir de haciz çıkardılar. Mahvettiler bizi” dedi.