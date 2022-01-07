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Dolandırıcıların hedefi oldu

#Hinkaper Marik#Dolandırıcılık#Emekli
Dolandırıcıların hedefi oldu

İstanbul Bakırköy’de Alzheimer hastası annesiyle yaşayan Hinkaper Marik (58), cep telefonuna gelen ‘Emeklilere geri ödemesiz konut kredisi veriyoruz’ mesajına inandı ve form doldurdu. Ardından arayan bir kişi Marik’i Çağlayan’daki iş merkezine davet etti. Şeker hastası Marik güçlükle Çağlayan’a gitti ve kendisini arayanlarla buluştu. Marik’e burada da bir form doldurtuldu ve 10 bin TL’nin hesabına yatırılacağı söylendi.

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Hinkaper Marik parasını beklerken telefonuna Anadolu 17. İcra Dairesi’nden 38 bin 100 liralık ödeme emri geldi. Marik kendisine sözleşme imzalattıran kişileri aradı. Marik’e bunun yasal bir prosedür olduğu ve dikkate almaması gerektiği söylendi. Marik dolandırıldığını bir sonraki ay emekli maaşından kesinti yapılınca fark etti.

‘MAAŞLARIMA EL KONDU’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Hinkaper Marik, “Boş bir kâğıdı imzaladım ama şu an 3 telefon satın almışım gibi görünüyor. Bütün maaşlarıma el konuldu. Çok zor durumdayız. Ben yürüyemiyorum, annem Alzheimer hastası, böyle sürünüp gidiyoruz. Şimdi bir de haciz çıkardılar. Mahvettiler bizi” dedi.

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#Hinkaper Marik#Dolandırıcılık#Emekli

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