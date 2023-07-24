Dolandırıcıların bu tuzağına dikkat! Yeni yöntem WhatsApp'ta yabancı numaralı çağrılar... Para kazanma vaadiyle kandırıyorlar

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Türkiye’de telefon dolandırıcılığında yeni bir yöntem karşımıza çıkmaya başladı. Hindistan, Pakistan, Endonezya ve hatta kimi zaman ABD, İngiltere gibi yerlerin alan kodlarını kullanarak iletişime geçen dolandırıcıların bu işteki iletişim araçları WhatsApp. Yabancı bir numaradan size gönderilen mesajda genellikle Google, Youtube, Apple gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin isimleri geçiyor. Dolandırıcılar, bu şirketlerin ismini vererek, orada çalıştıklarını ve size verecekleri küçük bazı görevlerle çok ciddi kazanç elde edebileceğiniz yalanını söylüyor.

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; mesajlardan birinde, “Eğer kabul ederseniz size Google üzerinden bir mağaza ismi yollayacağız. Tek yapmanız gereken bu mağazaya puan olarak 5 yıldız vermek” yazıyor. Mesajı alan kişi bunun çok kolay bir iş olduğunu düşünüp, görevi kabul etmek istiyor. Dolandırıcılık süreci de bundan sonra başlıyor. Dolandırıcılar genelde iki farklı yöntem izliyor. Öncelikle size bazı görevler verip, para kazandığınızı söylüyorlar. Ancak parayı doğru adrese gönderdiklerinden emin olmak için de öncelikle size verecekleri bir banka hesabına para yollamanızı istiyorlar. Dolandırıcılara göre siz parayı yolladığınızda IBAN hesabınız onların sistemine otomatik olarak kaydoluyor ve bundan sonra vereceğiniz her oy için ödeme otomatik gerçekleşiyor.

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Tabii ki böyle bir sistem yok. Sizin paranızı aldıktan sonra o numaraya bir daha ulaşılamıyor. Dolandırıcıların en önemli hedeflerinden biri mobil hattınızı tamamen ele geçirmek.

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MOBİL HATTINIZ İLE İSTEDİKLERİ HER ŞEYİ YAPABİLİRLER

Dolandırıcılar size o işi yapabilmeniz için gerekli olduğunu öne sürdükleri bir form ya da benzeri belgeyi indirebilmeniz için link atıyorlar. Ancak bu linke tıkladığınız anda cep telefonunuz kötü amaçlı kişilerin saldırısına açık hale geliyor. Sahte link ile aslında sizin telefon hattınızı mobil uygulama üzerinden yönetebiliyor. Böylece tüm bankacılık işlemleriniz başta olmak üzere kritik uygulamalar için size gelmesi gereken güvenlik kodları doğrudan dolandırıcıların eline geçiyor.

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Hattınıza erişebilen dolandırıcıların ilk yaptığı işlerden biri de WhatsApp üzerinden hesabınıza erişim sağlayıp sizin oturumunuzu kapatmaları oluyor. Böylece aslında WhatsApp’ınız da çalınmış oluyor ve haliyle kişisel konuşmalarınız, fotoğraf ve videolarınız, rehberinizdeki isimlerin kayıtlı tüm bilgileri de dolandırıcıların eline geçiyor.

Türkiye’deki numaraların dolandırıcıların eline nasıl geçtiğine dair henüz resmi bir açıklama yok. Uzmanlarsa bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar, mesajlar ve özellikle bu gibi yerlerden gelen linklere karşı son derece dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.