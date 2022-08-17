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Dolandırıcılardan yeni yöntem: 'İcra takibi başlatacağız' yalanı! Kendilerini avukat gibi tanıtıp kandırıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#İcra#Tuzak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 10:52

Dolandırıcıların buldukları yöntemlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. "Borcunuzu ödemezseniz, hakkınızda icra takibi başlatacağız" mesajıyla vatandaşlar tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. CNN TÜRK'e konuşan Avukat Zeynep Gizem Süren, "Var olmayan borçlar, alınmayan hizmet veya kargolarla insanlara 'icra takibi başlatacağız' diyerek haksız şekilde para tahsis edilmeye çalışılıyor. 'Ödeme yapınız, aksi takdirde hakkınızda icra takibi başlatılacaktır' şeklindeki mesajlarla insanlar kandırılmaya çalışılıyor. Var olmayan bir borç hakkında gerçek bir icra takibi bile başlatılabiliyor" ifadelerini kullandı.

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Avukat kimliğiyle bilgisayar başına geçiyorlar, ufak meblalarla işe koyuluyorlar. "Borcunuzu ödemezseniz, hakkınızda icra takibi başlatacağız" diyerek mağdur vatandaşları tuzağa düşürüyorlar. Detaylar CNN TÜRK muhabiri Emel Telli'nin haberinde...

Dolandırıcılar çeşitli yöntemlerle binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Şimdi de yeni bir yönteme başvurdular. Hukuk bürosu adı altında vatandaşa mesaj atıp icra takibi yalanıyla ödeme talep ediyorlar.

Dolandırıcılardan yeni yöntem: İcra takibi başlatacağız yalanı Kendilerini avukat gibi tanıtıp kandırıyorlar

"VAR OLMAYAN BİR DOSYA GÖSTERİLEREK PARA İSTENİYOR"

Avukat Zeynep Gizem Süren, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "Var olmayan borçlar, alınmayan hizmet veya kargolarla insanlara 'icra takibi başlatacağız' diyerek haksız şekilde para tahsis edilmeye çalışılıyor.Var olmayan bir dosya numarası gösterilerek para tahsil edilmektedir. Ya da meslektaşlarımız tarafından gönderildiği söylenen 'Ödeme yapınız, aksi takdirde hakkınızda icra takibi başlatılacaktır' şeklindeki mesajlarla insanlar kandırılmaya çalışılmıştır. Var olmayan bir borç hakkında gerçek bir icra takibi bile başlatılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılardan yeni yöntem: İcra takibi başlatacağız yalanı Kendilerini avukat gibi tanıtıp kandırıyorlar

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Vatandaşlara gönderilen mesajlardan birinde şu ifadeler yer alıyor; "Kapıda satış sözleşmesi zarar tazmin bedeli idari takip tazminat bedeli olarak 200 TL göndermeniz gerekmektedir." Hemen altında ise iletişim bilgilerine yer veriliyor.

BU TÜR TUZAKLARA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Avukat Zeynep Gizem Süren, "E-devlet'ten haklarında açılmış bir dava ve icra takibi olup olmadığı kontrolü büyük bir adım olacak" dedi.

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