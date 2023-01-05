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'Dolandırıcılardan kurtaracağız' diyerek dolandırdılar

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#Aksaray#Dolandırıcılık#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 15:00

Aksaray'da kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları aradıkları Duran Derin'i (69) "Seni dolandırıcılardan koruyacağız" diyerek 77 bin lirasını dolandırdı. Dolandırıcıların ikinci denemesinde Duran Derin polise sığınarak yardım istedi.

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Olay, Minarecik Mahallesi 559 Sokak'ta bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce kendilerini polis olarak tanıtarak Duran Derin'i (69) arayan dolandırıcılık şebekesi, yaşlı adamı koruma bahanesi ile dolandırdı.

Eşinin tedavisi için Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden yaşlı adamı arayan şebeke kendilerini 2 polis adıyla tanıtarak, "Seni dolandırıcılardan koruyacağız. Hesabındaki parayı güvene almamız için gönder" deyip yaşlı adamdan para istedi. Eşinin tedavisi için ayırdığı parayı korumak isteyen yaşlı adam 77 bin 300 TL'yi dolandırıcıların hesabına yolladı.

Dolandırıcılardan kurtaracağız diyerek dolandırdılar

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Aksaray'a geldiğinde dolandırıcılar tarafından tekrar aranan yaşlı adama, "100 bin TL'yi hesaba yatır. Polisler sorarsa polis yeğenim Ali'nin haberi var" deyince yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Banka önüne giden yaşlı adam hesabındaki parayı güvene alarak polis ekiplerinden yardım istedi.

Duran Derin, "Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde bankaya git dediler. Benden 77 bin 300 lira para aldılar. Mehmet Yıldırım'ın yanına gideceğim dedim. Hani bana telefonda Mehmet Yıldırım dediler. Bankaya git öyle oraya git dediler. Ya hu bankaya niye gideyim. Hacizli miyim, buraya gel polissen göreyim dedim. Önceden 77 bin liramı aldılar" dedi. Duran Derin, ifadesi alınmak üzere Aksaray polis Merkezi Amirliğine götürülürken, dolandırıcılık ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Aksaray#Dolandırıcılık#Polis

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