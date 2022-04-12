Dolandırıcılardan 'avukat' oyunu... Bu mesaj gelirse dikkat

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Dolandırıcılar Avukat Gizem Gonca ile başka bir avukatın ismini birleştirerek mağdurlara mesaj attı. Masaj salonuna yaptığınız randevuya gelmediniz bunun için hakkınızda ceza ve tazminat davası açılacak dediler. Davanın açılmaması için de kendilerine para göndermelerini talep ettiler. Parayı gönderenler de oldu göndermeyenler ise gerçeği Avukat Gizem Gonca’dan öğrendi. Mağdur olan avukat ise suç duyurusunda bulundu.



Avukat Gizem Gonca ise dolandırıcılık olayını anlatırken, 'Benim fotoğrafımı kullanmışlar, başka meslektaşımın da ismini soy ismini kullanmışlar.

Elimizde görüntülerini var, eğer ödemezseniz dava açacağız gibi tehdit vari konuşmalarda bulunmuşlar. 18 bin 500 liraya kadar tazminat davası açılacak diyorlar. İnandırıcılığını artması için de dilekçe örneği göndermişler sanki o dava açılmış gibi.

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Bir kişi kendisini avukat olarak aradığında mutlaka ismini soy ismini ve sicil numarasını öğrenmeleri gerekiyor. E-Devlet üzerinden de böyle bir dava var mı yok mu görebilirler.' şeklinde konuştu.



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Bir diğer avukat ise olayın nitelikli suç olduğunu belirtirken, 'Avukatlık mesleğini yaparken giydiğimiz cübbeli fotoğrafları kullanarak dolandırıcılar nitelikli suçlar işlemeye başlamışlar.

Fotoğrafı kullanmaları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması suçlarını işlemiş oluyorlar.

İnsanlara banka hesabı yollayarak whatsapp üzerinden hızlı bir şekilde para göndermelerini sağlamaya çalışıyorlar.' ifadelerini kullandı.