Dolandırıcılara inandı 5 kilo altını elleriyle verdi

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İSTANBUL Esenyurt’ta yaşayan işinsanı Ali A.N.’nin telefonu 3 Ağustos günü çaldı. Telefonu açtığında karşısındaki kişi polis olduğunu söylüyordu. Terör operasyonu yürüttüklerini, takip ettikleri örgütün kendisine ait kimlik ve banka kartlarını kullandığını, operasyon bitene kadar evdeki altın ve paraları vermelerini istiyordu. Operasyon bittiğinde altın ve paraların geri verileceğini söyleyen telefondaki kişi, yardımcı olmaması halinde kendisinin gözaltına alınacağını vurguluyordu. Korku ve paniğe kapılan işinsanı, telefondaki kişinin talimatlarına uydu. Evde bulunan 5 kilo altını bir çantaya koydu. Daha sonra telefondaki kişinin gönderdiği çete elemanına içinde altın dolu çantayı verdi. Çantayı verdikten sonra aranmayı bekleyen işinsanını arayan soran olmadı. Arandığı numaraya da ulaşamadı.

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‘ELDENCİ’ YAKALANDI

Ali A.N., yakınının dolandırılmış olabileceğini söylemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Parayı alan çete üyesinin Barış Emek olduğu belirlendi. ‘Eldenci’ olarak tabir edilen çete üyelerinden olan ve emniyette 7 suç kaydı olduğu anlaşılan Barış Emek, önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer çete üyelerinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi ancak altınlar bulunamadı.