Dolandırıcılara dev paravan operasyonu! Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, mali suç örgütlerine yönelik 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Dev paravan operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle;

Yüzlerce vatandaşımızı mağdur eden ve devletimizi milyonlarca lira zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığımız koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde;

Nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri (6114 SKM), tefecilik (Klasik ve pos tefeciliği) suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilimizde bugün sabah saatlerinde PARAVAN operasyonu icra edilmiştir.

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237 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, Çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir. Operasyon bütün hızıyla devam ediyor. Önceliğimiz; devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleridir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

YERLİKAYA: SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Operasyonla ilgili bilgiler veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum🇹. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6️⃣aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde:



4️⃣7️⃣ilimizde

4️⃣9️⃣0️⃣ hedef şahsa yönelik paravan Operasyonu düzenlendi.



Şu ana kadar 2️⃣3️⃣7️⃣şahıs… pic.twitter.com/blxO8EhJSo — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 13, 2023

VATANDAŞLARI BÖYLE KANDIRIYORLAR

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, dolandırıcıların vatandaşları nasıl kandırdığını anlattı:

Otomobile yönelik arz talep var. Kimi otomobil almak istiyor, kimi de otomobil satmak istiyor. İşte dolandırıcılar da tam burada devreye giriyor. Vatandaşı müşteri gibi arıyor. Satılığa çıkaracakları aracı alacağını söylüyor. "Biz fiyatı uygun gördük" diyorlar vepazarlık da yapmıyorlar. Notere saat 16:00'dan sonraki süre için bir randevu talebi oluşturuyorlar. Notere gittiklerinde hazırladıkları sahte havaleyi gösteriyorlar. "Biz parayı havale ettik ama para yarın sabah hesabınıza geçecek" diyorlar. Dekontu gösterip "gönderdik" diyorlar. Vatandaş da sabah hesabıma para yatacak düşüncesiyle otomobilinin devrini noterde gerçekleştiriyor. Ve sabah vatandaş uyandığında otomobilini devretmiş oluyor ama bir türlü beklediği o para gelmiyor. Bu yöntemle binlerce, yüzlerce mağdur var.

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