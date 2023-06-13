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Dolandırıcılara dev paravan operasyonu! Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar

Güncelleme Tarihi:

#Paravan#Dolandırıcı#Mali Suçlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 10:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarar uğratan 490 şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilde bugün sabah saatlerinde 'paravan' operasyonunun yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, pek çok ilde dolandırıcılara karşı düzenlenen operasyonda 237 şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, dolandırıcıların vatandaşları nasıl kandırdığını anlattı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, mali suç örgütlerine yönelik 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Dev paravan operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle;

Yüzlerce vatandaşımızı mağdur eden ve devletimizi milyonlarca lira zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığımız koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde;

Nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, parada sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, vergi usul kanununa muhalefet, sınav usulsüzlükleri (6114 SKM), tefecilik (Klasik ve pos tefeciliği) suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilimizde bugün sabah saatlerinde PARAVAN operasyonu icra edilmiştir. 

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Dolandırıcılara dev paravan operasyonu Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar

237 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, Çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir. Operasyon bütün hızıyla devam ediyor. Önceliğimiz; devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleridir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Dolandırıcılara dev paravan operasyonu Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar

YERLİKAYA: SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Operasyonla ilgili bilgiler veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum🇹. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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VATANDAŞLARI BÖYLE KANDIRIYORLAR

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, dolandırıcıların vatandaşları nasıl kandırdığını anlattı:

Otomobile yönelik arz talep var. Kimi otomobil almak istiyor, kimi de otomobil satmak istiyor. İşte dolandırıcılar da tam burada devreye giriyor. Vatandaşı müşteri gibi arıyor. Satılığa çıkaracakları aracı alacağını söylüyor. "Biz fiyatı uygun gördük" diyorlar vepazarlık da yapmıyorlar. Notere saat 16:00'dan sonraki süre için bir randevu talebi oluşturuyorlar. Notere gittiklerinde hazırladıkları sahte havaleyi gösteriyorlar. "Biz parayı havale ettik ama para yarın sabah hesabınıza geçecek" diyorlar. Dekontu gösterip "gönderdik" diyorlar. Vatandaş da sabah hesabıma para yatacak düşüncesiyle otomobilinin devrini noterde gerçekleştiriyor. Ve sabah vatandaş uyandığında otomobilini devretmiş oluyor ama bir türlü beklediği o para gelmiyor. Bu yöntemle binlerce, yüzlerce mağdur var.

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Dolandırıcılara dev paravan operasyonu Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar

Dolandırıcılara dev paravan operasyonu Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar

Dolandırıcılara dev paravan operasyonu Başkaları üzerine şirket kurup vurgun yapmışlar

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#Paravan#Dolandırıcı#Mali Suçlar

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