Dolandırıcılar yakalandı

İhbarlar üzerine harekete geçen Kocaeli polisi, şüphelilerin Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta yaşa

yan 16 kişiyi arayarak aynı bahaneyle para istediğini belirledi. Bu yöntemle dolandırılan 11 kişinin, banka hesabına toplam 41 bin 500 TL yatırdığını belirleyen ekipler, bu paraya bloke koyarak şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Adresleri belirlenen 5 şüpheli, 27 Şubat günü İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eşzamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ş.U. ve K.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DURUMU HEMEN FARK ETTİ

Şüphelilerin dolandırmaya çalıştığı 16 kişinin arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de olduğu öğrenildi. Terim'in şahsi cep telefonu numarasını arayan dolandırıcıların, kendilerini kamu kurumu yetkilisi olarak tanıtarak lösemili çocukların tedavisi için para istediği, ancak tecrübeli teknik adamın durumu fark edip hemen polise bildirdiği ortaya çıktı.